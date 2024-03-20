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В МИД России высказались о помощи Японии украинским беженцам

В МИД России усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам

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Shuji Kajiyama/AP

Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий заявил, что в министерстве иностранных дел РФ сомневаются, что принятые в Японии меры поддержки украинских беженцев эффективны, передает РИА Новости.

Он напомнил, что власти Японии запустили широкую информационную кампанию по оказанию помощи украинцам, прибывающим в Японию. При этом, по данным дипломата, с февраля 2022 года в страну въехало всего 2,5 тысячи украинских беженцев, и часть из них уже уехала.

«Большинству оставшихся предоставлено право на трудоустройство, однако реализовать его крайне затруднительно по причине языкового и культурного барьеров», — сказал Жесткий.

Кроме этого, он отметил, что на содержание украинских беженцев Токио выделяет не более семи тысяч долларов (около 650 тыс. руб.) в год, а это равно «нищенскому существованию».

До этого сообщалось, что правительство Японии готовит законопроект о создании новой иммиграционной категории для «квазибеженцев», которые спасаются от военного конфликта на Украине.

Ранее премьер Баварии призвал прекратить соцвыплаты новым беженцам с Украины.

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