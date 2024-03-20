Путин: противник России добивается результатов, но не понимает, с кем имеет дело

Противник Российской Федерации добивается результата, но прямо обратного ожидаемому. Об этом на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому, вот и все. Они не понимают, с кем имеют дело, с Россией», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что властям Российской Федерации необходимо обновлять свои подходы к работе и стараться максимально помогать гражданам страны в решении их проблем.

До этого президент РФ сказал, что российским властям рано почивать на лаврах, так как в жизни страны еще остается много «дури и несправедливости».

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин одержал победу на президентских выборах с беспрецедентным счетом. Как прошли выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.