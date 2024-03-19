Путин объявил дату саммита ЕАЭС в России

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить. Готовы к этому, вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим, примем всех наших коллег», — заявил Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

Российский президент до этого отмечал, что юбилейный саммит ЕАЭС не только откроет новое десятилетие в жизни организации, но и будет способствовать углублению интеграции, повышению благосостояния и уровня жизни стран-участниц.

До этого оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что Молдавии гораздо выгоднее стремиться в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), нежели добиваться интеграции в ЕС.

До этого в Армении заявили о намерении полностью председательствовать в ЕАЭС.