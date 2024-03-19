Минобороны Франции оценило слова Нарышкина об отправке своих военных на Украину

Министерство обороны Франции заявило на своей странице в X (бывший Twitter), что отрицает слова главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о присутствии своих военных на Украине.

«Информация, переданная директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, является еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации», — говорится в сообщении.

Также министерство Вооруженных сил Франции призвало соблюдать максимальную бдительность, чтобы «не допустить использования подобных кампаний в качестве инструментов».

19 марта Нарышкин заявил, что французские Вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину. Он отметил, что во французском генералитете опасаются того, что такой значительный контингент войск будет проблематично незаметно перебросить на Украину. Также Нарышкин подчеркнул, что французское подразделение на Украине — это приоритетная цель для российских военных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нарышкин счел выражение «англичанка гадит» актуальным.