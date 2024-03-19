Урегулирование конфликта на Украине зависит от России и западных стран, в первую очередь США. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«В геополитическом смысле Украина уже является… полностью зависимой от Запада, а точнее от США. И они оказывают огромное влияние, все больше и больше с течением времени, на то, какое политическое решение украинцы получат на бумаге за столом переговоров», - говорится в сообщении издания.

Более того, признается, что без материальной и финансовой поддержки Запада Украина «давно бы проиграла» в противостоянии с РФ.

До этого экс-начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч.

Ранее норвежские журналисты заявили о поражении Украины в конфликте с Россией.