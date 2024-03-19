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Госдума РФ поддержала расширение Арктической зоны

Депутаты Госдумы в III чтении проголосовали за расширение Арктической зоны

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Shutterstock/Andrei Stepanov

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях проголосовали за расширение Арктической зоны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятым депутатами поправкам к закону «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне» к Арктике относятся два муниципальных района Ханты-Мансийского автономного округа — Березовский и Белоярский.

Ожидается, что включение этих районов в Арктическую зону сделает их привлекательными для инвесторов и застройщиков.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с журналистами сообщения о том, что США пытаются восстановить свое военное положение в Арктике для противостояния России и Китаю. Он подчеркнул, что Москва рассматривает этот регион как стратегически важный с точки зрения его экономической эксплуатации, а также соблюдения природоохранных норм.

Ранее в России запустили студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики».

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