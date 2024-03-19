Журналисты Tsargrad.tv проанализировали переписку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), недовольных политикой руководства страны, о планах захватить Верховную раду в Киеве. По мнению обозревателей, если бы свержение украинской верхушки было выгодно России, эта информация не была бы обнародована.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский поставил себя в неудобную позицию, сначала отказавшись от стамбульских мирных соглашений, а затем запретив самому себе переговоры с Путиным», — отметил политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Он добавил, что свержение Зеленского, вплоть до физического устранения, выгодно, прежде всего, его западным хозяевам, поскольку это, по их мнению, может поспособствовать заморозке конфликта.

О планах украинских военных захватить Верховную раду сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на полученную переписку.

В публикации утверждается, что российская сторона получила доступ к Telegram-каналу, в котором представители элитных подразделений ВСУ и СБУ обсуждают «варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом».

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