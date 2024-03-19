Глава Гагаузии намерена подать в суд на президента Молдавии

Глава автономии Гагаузия Евгения Гуцул заявила, что ее юристы занимаются подготовкой иска против президента Молдавии Майи Санду о защите чести, достоинства и деловой репутации после обвинений главы государства в том, что она незаконно возглавила автономию и представляет интересы «преступной группы». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По ее словам, «пока еще президент Майя Санду» в очередной раз позволила себе нападки на автономию на народ Гагаузии.

«Ее заявления оскорбляют всех гагаузов: как местных жителей, избирателей автономии, так и моих конкурентов на выборах башкана год назад. Санду и ее партия ни во что не ставят ни выбор, ни волю гагаузских избирателей. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету...» — написала Гуцул.

Она подчеркнула, что выборы в Гагаузии признали законными, а молдавские власти не оспаривали результаты голосования. Гуцул отметила, что представляет интересы местного населения.

«Я категорически отвергаю эти ложные обвинения. До поры я игнорировала эту ложь и клевету со стороны гражданки Санду, но сегодня она перешла все границы. Я требую у нее ответа перед законом», — написала политик.

Она выразила надежду, что Санду найдет в себе смелость «ответить за свои слова».

До этого Майя Санду отказалась назначить главу Гагаузии Евгению Гуцул министром. Свое решение она связала с тем, что Гуцул работает на «преступную группировку Шор» и делает заявления против своей страны. Согласно законодательству, глава Гагаузской автономии должен автоматически назначаться и членом правительства Молдавии.

Ранее Гуцул заключила договоренности о сотрудничестве с главами нескольких регионов РФ.