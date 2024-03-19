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В бундестаге призвали к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия ВСУ

Вагенкнехт призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия ВСУ

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Kay Nietfeld/Global Look Press

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала страны Запада осознать необходимость переговоров для решения конфликта на Украине, а также перестать поставлять вооружение Киеву. Соответствующие заявления она сделала в эфире телеканала Welt.

По ее словам, Москва «в определенной мере показала», что готова вести переговоры.

«Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт», — заявила депутат.

Вагенкнехт отметила, что ряд стран Запада пришли к такому пониманию, поэтому перестали финансировать Украину и поставлять оружие ВСУ. В то же время она подчеркнула, что в ФРГ до сих пор отвергают возможность переговоров. Политик также раскритиковала односторонние санкции и выступила за нормализацию отношений с Москвой.

«Честно говоря, когда другие страны видят необходимость переговоров, я задаюсь вопросом, почему Германия ее полностью исключает», — сказала Вагенкнехт.

До этого бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Берлин и Париж должны выступить с инициативой по возможному урегулированию конфликта на Украине.

C его точки зрения, Германия и Франция должны объединить усилия в поисках мирного решения украинского кризиса, как это было в ситуации с вторжением США в Ирак в 2003 году, которое обе страны осудили.

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