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Трамп заявил, что при Байдене США стали марионеткой Китая

Трамп: США стали марионеткой Китая, РФ и другие страны делают с США что захотят

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Sam Wolfe/Reuters

Из-за политики, проводимой администрацией действующего президента США Джо Байдена, Соединенные Штаты стали марионеткой Китая. Такое мнение высказал экс-президент страны Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории Соединенных Штатов» и заявил, что «Россия и все остальные страны могут делать с нами все, что захотят». Отдельно экс-президент остановился на взаимоотношениях с Китаем, заявив, что «мы [США] — марионетка Китая».

17 марта Трамп предрек, что Байден успеет нанести США «невиданный вред».

По мнению Трампа, действия администрации Байдена «разрушили экономику США», стали причиной наплыва мигрантов и увеличения инфляции. Экс-президент США назвал самым простым способом «обратить вспять все катастрофы» — вернуть его (Трампа) в кабинет Белого дома.

В тот же день Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным.

Ранее Трамп рассказал, сколько Европа должна тратить на Украину.

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