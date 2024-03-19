Трамп заявил, что при Байдене США стали марионеткой Китая

Из-за политики, проводимой администрацией действующего президента США Джо Байдена, Соединенные Штаты стали марионеткой Китая. Такое мнение высказал экс-президент страны Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории Соединенных Штатов» и заявил, что «Россия и все остальные страны могут делать с нами все, что захотят». Отдельно экс-президент остановился на взаимоотношениях с Китаем, заявив, что «мы [США] — марионетка Китая».
17 марта Трамп предрек, что Байден успеет нанести США «невиданный вред».
По мнению Трампа, действия администрации Байдена «разрушили экономику США», стали причиной наплыва мигрантов и увеличения инфляции. Экс-президент США назвал самым простым способом «обратить вспять все катастрофы» — вернуть его (Трампа) в кабинет Белого дома.
В тот же день Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным.
Ранее Трамп рассказал, сколько Европа должна тратить на Украину.