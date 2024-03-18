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Замглавы МИД РФ Рябков попал в реанимацию

Baza: замглавы МИД РФ Сергей Рябков попал в реанимацию с инфарктом

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MFA Russia/Global Look Press

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков попал в реанимацию, ему диагностировали острый инфаркт миокарда. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что дипломат почувствовал себя плохо ночью 17 марта. Рябков вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу, затем он сразу попал в реанимацию.

Позднее Рябкову провели операцию по установке стента, состояние пациента медики оценивают как тяжелое.

Рябкову 63 года, с 2008 года он пребывает в должности заместителя министра иностранных дел.

Ранее стало известно о состоянии режиссера Александра Митты после инсульта.

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