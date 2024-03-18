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Путин встретился со Слуцким, Харитоновым и Даванковым после победы на выборах

Путин провел встречи со Слуцким, Харитоновым и Даванковым после своей победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречи с другими кандидатами на пост президента страны — вице-спикером Госдумы от фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым, главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким и лидером КПРФ Николаем Харитоновым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«В Кремле проходит встреча Владимира Путина с кандидатами, баллотировавшимися на выборах», — указывается в публикации.

По оценке российского лидера, каждый из них прошел в ходе избирательной кампании свой собственный путь.

«Но цели-то у нас общие, это точно, очевидная вещь», — резюмировал Путин.

При этом на Западе негативно восприняли предварительные итоги голосования на выборах в России. В ЕС заявили, что у россиян якобы не было настоящего выбора, в ФРГ сообщили, что не только не поздравят Путина с победой, но и не будут называть его президентом в официальных документах. Литва назвала происходящее трагифарсом, а США не считают выборы в РФ свободными и справедливыми. Представитель МИД РФ ответила на эти заявления, сравнив политиков НАТО с испуганными тараканами, отметив «острую фобию» Германии в отношении Путина. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на выборах президента за Путина проголосовало рекордное число человек.

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