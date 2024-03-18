Генсек ООН призвал Россию и США вернуться к переговорам по ДСНВ-3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Российскую Федерации и США вернуться к переговорам по выполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3 или СНВ-3). Он сделал это на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщает РИА Новости.

Генсек заявил, что важно сократить количество ядерного оружия. Он отметил, что Россия и Соединенные Штаты должны «возглавить этот процесс сокращения». Вашингтону и Москве следует «найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену», уверен Гутерриш.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что не станет обсуждать с американской стороной возобновление предусмотренных ДСНВ процедур до тех пор, пока США помогают Украине атаковать российскую территорию посредством поставок дальнобойного оружия.

До этого Лавров сообщал, что Россия продолжает соблюдать положения ДСНВ после выхода из него.

Ранее в МИД России заявили, что ракеты «Сармат» не повлияют на стратегический баланс с США.