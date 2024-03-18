Премьер Пакистана поздравил Путина с переизбранием

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием. Об этом пишет РИА Новости.

Также политик заявил, что надеется на сотрудничество двух стран.

До этого президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Путина с переизбранием.

Также Путину позвонили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

После подсчета 99,74% голосов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов – 4,30%, Даванков – 3,84%, Слуцкий – 3,21%.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

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