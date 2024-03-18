В Германии решили перестать именовать Путина президентом РФ

МИД ФРГ решил перестать упоминать пост президента РФ Владимира Путина после выборов в России. Об этом пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что в МИД ФРГ и до выборов должность Путина в официальных документах упоминать перестали.

При этом еще в феврале в ответе на запрос РИА Новости пресс-служба МИД ФРГ использовала формулу «президент Путин», а на сайте МИД ФРГ Путин также обозначен как президент и глава государства (на скриншоте).

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что выборы в РФ прошли «в ограниченной политической обстановке».

«Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства. <..> Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации», — говорится в заявлении Борреля.

Отмечается, что «тревожное увеличение числа нарушений политических прав и свобод» не позволило баллотироваться многим кандидатам на выборах.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.