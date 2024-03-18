Премьер Индии поздравил Путина с победой на президентских выборах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twiter).

«Сердечно поздравляем Его Превосходительство г-на Владимира Путина с переизбранием на пост Президента Российской Федерации», — написал Моди.

Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление «проверенного временем Особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах.

Ранее Путина с переизбранием поздравили президент Гондураса Сиомара Кастро, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также МИД Китая.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку – более 70%, явка на платформе ДЭГ составила 94%. После обработки 99,59% протоколов Путин получил 87,33% голосов избирателей.

Ранее Захарова высмеяла реакцию стран НАТО на выборы президента России.