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Президент Молдавии объявила о планах референдума по интеграции в ЕС

Президент Молдавии Санду призвала провести референдум по вступлению в ЕС

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Yoan Valat/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз в октябре текущего года, сообщает «Интерфакс».

«Референдум по вопросу присоединения Молдовы к ЕС этой осенью определит наше настоящее и будущее на десятилетия», — сказала лидер страны на пресс-конференции.

Санду призвала парламент приступить к подготовке к референдуму. Она выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии.
Помимо референдума по евроинтеграции, в октябре в стране состоятся очередные президентские выборы.

До этого Санду отказалась назначить главу Гагаузии Евгению Гуцул министром. Свое решение она связала с тем, что Гуцул работает на «преступную группировку Шор» и делает заявления против своей страны.

Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул поздравила президента РФ Владимира Путина с убедительной победой на выборах.

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