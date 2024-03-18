Президент Молдавии объявила о планах референдума по интеграции в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз в октябре текущего года, сообщает «Интерфакс».

«Референдум по вопросу присоединения Молдовы к ЕС этой осенью определит наше настоящее и будущее на десятилетия», — сказала лидер страны на пресс-конференции.

Санду призвала парламент приступить к подготовке к референдуму. Она выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии.

Помимо референдума по евроинтеграции, в октябре в стране состоятся очередные президентские выборы.

До этого Санду отказалась назначить главу Гагаузии Евгению Гуцул министром. Свое решение она связала с тем, что Гуцул работает на «преступную группировку Шор» и делает заявления против своей страны.

Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул поздравила президента РФ Владимира Путина с убедительной победой на выборах.