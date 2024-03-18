Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале поздравила президента РФ Владимира Путина с убедительной победой на выборах.

«Ваше переизбрание на пост президента свидетельствует об активной поддержке проводимого вами курса, направленного на социально-экономическое развитие и укрепление позиций России на международной арене», — написала она.

Гуцул поблагодарила лидера страны за внимание к Гагаузии и выразила уверенность, что автономия и Россия будут и дальше расширять дружественные отношения и плодотворное сотрудничество на благо двух «братских народов».

Также она пожелала российскому лидеру крепкого здоровья и успехов на благо процветания РФ.

До этого президент Молдавии Майя Санду отказалась назначить Гуцул министром. Свое решение она связала с тем, что Гуцул работает на «преступную группировку Шор» и делает заявления против своей страны.

Ранее глава Гагаузии заявила, что в Молдавии ее хотят наказать за встречу с Путиным.