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Генсек НАТО заявил, что Грузия очень важна для альянса

Столтенберг назвал Грузию очень важной для НАТО

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РИА «Новости»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Тбилиси, заявил на брифинге, что Грузия очень важна для Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

18 марта Столтенберг прибыл в Тбилиси из Баку. Он провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего сделал заявление для СМИ.

Он рассказал, что несколько дней назад турецкий военный фрегат посетил Батуми и встретился с грузинскими партнерами.

«Это пример того, как мы сотрудничаем в регионе, делимся возможностями и укрепляем потенциал. Это доказывает, насколько важна Грузия для НАТО», — сказал генсек блока.

Подобное сотрудничество ведется для обеспечения более сильных, демократических процессов, в том числе интеграции, отметил он и добавил, что статус кандидата для Грузии «укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении».

До этого в НАТО не исключили приглашения Грузии на саммит в Вашингтоне в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Грузия рассчитывает стать членом ЕС к 2030 году.

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