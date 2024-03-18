Зеленский созвонился с избранным президентом Индонезии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о созвоне с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Украинский политик напомнил, что именно в Индонезии на саммите G20 он представил свою «формулу мира» в ноябре 2022 года.

«Теперь мы готовим инаугурационный саммит мира, и участие Индонезии в нем для нас принципиально важно. Пригласил присоединиться к участию в саммите по реализации пунктов по продовольственной и ядерной безопасности, а также по обмену пленными», — рассказал о содержании разговора украинский лидер.

16 февраля президент России Владимир Путин направил телеграмму избранному президенту Индонезии Субианто и поздравил его с победой на выборах.

14 февраля в Индонезии состоялись всеобщие президентские и парламентские выборы. По итогам голосования победу одержал министр обороны страны Прабово Субианто, который предлагал создать демилитаризованные зоны для урегулирования украинского кризиса.

Ранее генсек ООН направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану.