МИД Приднестровья обратился к участникам формата «5+2» после атаки на вертолет

Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской республики (ПМР) направило обращения участникам переговоров формата «5+2» с просьбой помочь пресечь теракты против Тирасполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД.

«МИД... направил обращения в адрес международных участников формата «5+2» с призывом занять проактивную позицию с целями пресечения террористических действий против мирного Приднестровья», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что республика обратилась с аналогичной просьбой к наблюдателям от Евросоюза и США.

В Приднестровье также обвинили Молдавию в поощрении недавней атаки на вертолет в Тирасполе, заявив, что действия Кишинева способствуют дальнейшей эскалации.

17 марта вертолет Ми-8 минобороны Приднестровья в столице непризнанной республики атаковал FPV-дрон. Следственный комитет ПМР квалифицировал инцидент как диверсию.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала провокацией удар по вертолету в Тирасполе.