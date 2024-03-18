Путин набирает 87,3% голосов после обработки 99,94% протоколов

Владимир Путин после обработки 99,94% протоколов лидирует на выборах президента России с 87,3% голосов. Это следует из данных ЦИК, передает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков — 3,83% голосов, а председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2% голосов.

18 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в РФ. Он также заявил, что в Кремле ожидали, что власти США объявят президентские выборы в России нечестными и несвободными.

Глава миссии наблюдателей СНГ Ильхом Нематов сообщал, что миссия СНГ не зафиксировала в России на выборах президента нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования.

Ранее Боррель заявил, что выборы в РФ прошли в ограниченной политической обстановке.