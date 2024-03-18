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«Макрон будет первым»: в России спрогнозировали реакцию Запада на выборы

Политолог Гуреев: реакция Запада на выборы в РФ последует в ближайшие два дня

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Maxim Shemetov/Reuters

Западные политики в ближайшие пару дней выступят с комментариями по поводу состоявшихся в России президентских выборов, считает политолог Данила Гуреев. Главным посылом станет утверждение о якобы нелегитимности выборов, заявил он телеканалу «360».

По мнению Гуреева, на Западе «в один голос будут кричать», что Россия является авторитарным государством.

«Политики скажут, что выборы в ней нелегитимны, хотя они их признают, поскольку непризнание принесет куда более худшие последствия, чем пустая риторика. Первым, кто скажет об этом, станет президент Франции Эммануэль Макрон», — заявил эксперт.

В остальном действия и убеждения западных политиков останутся прежними, считает он. Они, в числе прочего, могут в своих комментариях сравнить Россию с Украиной, назвав последнюю оплотом демократии, считает политолог. Это связано с необходимостью придумать информационный повод для критики России, так как обвинения в отсутствии демократии оказались напрасными, пояснил Гуреев.

«Практика доказала обратное. Она показала, что в России демократии больше, чем в ряде западноевропейских стран, не говоря уже о Восточной Европе», — уверен политолог.

Напомним, в германском кабмине заявили, что правительство ФРГ не признает законными прошедшие выборы президента России, на которых победил Владимир Путин. А глава Евродипломатии Жозеп Боррель считает, что выборы в РФ прошли «в ограниченной политической обстановке».

Политолог ранее объяснил рекордно высокую явку избирателей на выборах.

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