Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ошибкой попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать приграничные регионы России во время президентских выборов. В беседе с «Лентой.Ru» он отметил, что такое развитие событий лишь повысило явку на пострадавших территориях.

Чепа подчеркнул, перед ВСУ стояла задача сорвать выборы в России или помешать их проведению, однако реализовать ее не удалось.

«Эта задача не выполнена, ведь они просчитались: те регионы, которые больше всего были подвержены террористическим действиям, продемонстрировали самую высокую явку, там также самой большое количество голосов, отданных за президента», — заявил парламентарий.

С его точки активность ВСУ у пограничных регионов должна снизиться в том числе из-за сокращений поставок от стран Запада и больших потерь. Он также отметил, что ВС РФ «ведут регулярную работу, мы понимаем, что такие вызовы требуют новых действий».

Речь идет о создании коридора безопасности, который не позволит легко приближаться к границам, в том числе при помощи БПЛА, сказал депутат.

До этого Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном присоединении Харьковской области, не исключил, что Россия в какой-то момент может создать определенную «санитарную зону» на «сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму».

Ранее в ОП РФ заявили о провалившихся попытках Запада сорвать выборы президента России.