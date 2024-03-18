Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме указали на провал попыток ВСУ сорвать президентские выборы в России

Депутат Чепа назвал попытки срыва президентских выборов в России ошибкой ВСУ

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ошибкой попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать приграничные регионы России во время президентских выборов. В беседе с «Лентой.Ru» он отметил, что такое развитие событий лишь повысило явку на пострадавших территориях.

Чепа подчеркнул, перед ВСУ стояла задача сорвать выборы в России или помешать их проведению, однако реализовать ее не удалось.

«Эта задача не выполнена, ведь они просчитались: те регионы, которые больше всего были подвержены террористическим действиям, продемонстрировали самую высокую явку, там также самой большое количество голосов, отданных за президента», — заявил парламентарий.

С его точки активность ВСУ у пограничных регионов должна снизиться в том числе из-за сокращений поставок от стран Запада и больших потерь. Он также отметил, что ВС РФ «ведут регулярную работу, мы понимаем, что такие вызовы требуют новых действий».

Речь идет о создании коридора безопасности, который не позволит легко приближаться к границам, в том числе при помощи БПЛА, сказал депутат.

До этого Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном присоединении Харьковской области, не исключил, что Россия в какой-то момент может создать определенную «санитарную зону» на «сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму».

Ранее в ОП РФ заявили о провалившихся попытках Запада сорвать выборы президента России.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами