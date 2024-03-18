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Правительство ФРГ не признает выборы президента России

В правительстве ФРГ заявили, что не признают законными выборы президента России

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Depositphotos

Правительство Германии не признает законными прошедшие выборы президента России, на которых победил Владимир Путин. Об этом заявила на брифинге представитель германского кабмина Кристиане Хофман, передает ТАСС.

В данный момент вопрос, назвать ли Путина «президентом или правителем», не стоит, сказала она.

18 марта в Кремле заявили, что ожидали того, что власти США объявят президентские выборы нечестными и несвободными.

Глава миссии наблюдателей СНГ Ильхом Нематов сообщал, что миссия СНГ не зафиксировала в России на выборах президента нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования.

После обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах Путин набирает 87,33% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,79%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,19%. Они уже признали победу Путина.

Ранее Песков попросил дождаться окончательных результатов выборов для оценки работы ЦИК.

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