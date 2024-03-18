Правительство ФРГ не признает выборы президента России

Правительство Германии не признает законными прошедшие выборы президента России, на которых победил Владимир Путин. Об этом заявила на брифинге представитель германского кабмина Кристиане Хофман, передает ТАСС.

В данный момент вопрос, назвать ли Путина «президентом или правителем», не стоит, сказала она.

18 марта в Кремле заявили, что ожидали того, что власти США объявят президентские выборы нечестными и несвободными.

Глава миссии наблюдателей СНГ Ильхом Нематов сообщал, что миссия СНГ не зафиксировала в России на выборах президента нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования.

После обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах Путин набирает 87,33% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,79%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,19%. Они уже признали победу Путина.

Ранее Песков попросил дождаться окончательных результатов выборов для оценки работы ЦИК.