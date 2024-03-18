Правительство Германии сообщило о готовности к общению с Путиным

Заместитель представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман сообщила, что у правительства Германии существует готовность к общению с российским лидером Владимиром Путиным, однако поздравлять его с победой на президентских выборах оно не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется», — заявила она.

По ее словам, ФРГ не будет рассматривать президентские выборы 15-17 марта в РФ правомерными и поздравлять Путина с победой в них.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в РФ. По словам Пескова, те оппозиционеры, которые призывают западные страны не признавать легитимность выборов, предлагают не признавать легитимность голосов подавляющего большинства населения РФ. Также Песков назвал предсказуемыми заявления США о нечестности выборов президента России.

Ранее Песков попросил дождаться окончательных результатов выборов для оценки работы ЦИК.