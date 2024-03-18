Песков оценил призывы не признавать итоги выборов в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в РФ.
По словам Пескова, те оппозиционеры, которые призывают западные страны не признавать легитимность выборов, предлагают не признавать легитимность голосов подавляющего большинства населения РФ.
«Это абсурд. Так к этому мы и относимся», — подчеркнул он.
До этого Песков назвал предсказуемыми заявления США о нечестности выборов президента России.
С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.
За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
После подсчета 99,74% голосов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов – 4,30%, Даванков – 3,84%, Слуцкий – 3,21%.
О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.