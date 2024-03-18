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В Кремле заявили, что Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального

Песков: Путин согласился на идею об обмене Навального, о переговорах не говорил

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MGIMO360 TV/YouTube

Президент России Владимир Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Алексея Навального. Он говорил о выдвинутой идее, с которой согласился, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент сказал о том, что «была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился».

«Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры. и также Путин не стал называть ни этого человека, ни других моделей той идеи, которая была выдана. соответственно не могу этого сделать и я», — сказал он, отвечая на просьбу предоставить более подробную информацию о переговорах.

Накануне Путин заявил, что ему предложили обменять Навального на «тех, кто находится в западных странах». По его словам, на это он был согласен.

До этого Песков сообщил, что Путин не читал колонку вдовы Навального в The Washington Post.

Ранее Песков рассказал о шансах Юлии Навальной приехать в Россию.

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