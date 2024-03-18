Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миссия СНГ не зафиксировала способных повлиять на итог выборов в РФ нарушений

Наблюдатели СНГ не зафиксировали нарушений, способных повлиять на итог выборов

close
100%
Александр Пирагис/РИА Новости

Наблюдатели СНГ не зафиксировали в России нарушений на выборах президента, которые могли бы повлиять на итог голосования. Об этом заявил глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов журналистам в ЦИК, передает РИА Новости.

По мнению миссии, голосование и подсчет голосов проходили спокойно, организовано, в полном соответствии с требованиями российского законодательства, сказал Нематов.

Миссия СНГ пришла к выводам, что выборы были проведены в полном соответствии с Конституцией РФ и действующим избирательным законодательством, подчеркнул он и назвал прошедшие выборы «справедливыми, конкурентными и соответствовали принципу проведения демократических выборов».

Наблюдатели от СНГ работали на двух тысячах участках в 28 субъектах России.

После обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах Путин набирает 87,33% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,79%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,19%. Они уже признали победу Путина.

Ранее Памфилова рассказала об отстранении от работы девяти членов ЦИК.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами