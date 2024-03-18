Миссия СНГ не зафиксировала способных повлиять на итог выборов в РФ нарушений

Наблюдатели СНГ не зафиксировали в России нарушений на выборах президента, которые могли бы повлиять на итог голосования. Об этом заявил глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов журналистам в ЦИК, передает РИА Новости.

По мнению миссии, голосование и подсчет голосов проходили спокойно, организовано, в полном соответствии с требованиями российского законодательства, сказал Нематов.

Миссия СНГ пришла к выводам, что выборы были проведены в полном соответствии с Конституцией РФ и действующим избирательным законодательством, подчеркнул он и назвал прошедшие выборы «справедливыми, конкурентными и соответствовали принципу проведения демократических выборов».

Наблюдатели от СНГ работали на двух тысячах участках в 28 субъектах России.

После обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах Путин набирает 87,33% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,79%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,19%. Они уже признали победу Путина.

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