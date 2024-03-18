Названа дата официального подведения итогов выборов президента РФ

Официальное заседание Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента Российской Федерации состоится в четверг, 21 марта. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Она уточнила, что заседание стартует в 11 утра. В ходе него будут официально подведены все итоги в прошедших в стране выборов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов. Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,20%.

Еще до объявления окончательных результатов подсчета голосов кандидаты в президенты России Харитонов и Слуцкий вслед за Даванковым признали победу Путина на выборах.

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.