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В Совфеде заявили о «миллионах» атак на российские сайты в ходе выборов

Матвиенко: сайты и системы РФ атаковали миллионы раз в ходе выборов президента

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Александр Пирагис/РИА Новости

Зафиксировано миллион атак на российский сайты и системы в ходе выборов президента РФ. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Вмешательство было мощное, беспрецедентное и далеко на подступах до начала выборов... Не сотни тысяч, а миллионы было атак на наши сайты, на нашу систему», — сказала сенатор.

Она заверила, что злоумышленники не смогли повлиять на исход выборов.

По словам Матвиенко, было мощное манипулирование над российскими гражданами в социальных сетях, им предлагали организовать различные акции.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов.

Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,20%.

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.

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