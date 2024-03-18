В США рассказали о раздражении Байдена на своих помощников из-за ограничений

Президента США Джо Байдена раздражают сотрудники штаба из-за накладываемых на него ограничений во избежание провала на предстоящих выборах президента в Соединенных Штатах. Об этом сообщает NBC News.

Телеканал отмечает, что помощники главы Белого дома хотят свести к минимуму вероятность казусов. По их мнению, если Байден планирует одержать победу над бывшим президентом страны Дональдом Трампом, то ему необходимо придерживаться стратегии избирательной кампании, а не отступать от нее.

По данным источника NBC News, это вызвало недовольство действующего американского лидера, который стремится чаще общаться с избирателями и «вести борьбу непосредственно с Трампом».

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что семи месяцев до выборов президента США хватит нынешнему главе Белого дома Джо Байдену, чтобы успеть навредить стране.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.