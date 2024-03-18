Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-канцлер ФРГ Шредер оценил позицию Шольца по ракетам Taurus

Экс-канцлер ФРГ Шредер поддержал позицию Шольца по отправке Taurus Украине

close
100%
Gregor Fischer/AP

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер поддержал позицию Олафа Шольца не отправлять дальнобойные ракеты Taurus Украине. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA.

«Я считаю, что Олаф Шольц поступает именно так, как я бы ожидал от канцлера Германии в данный момент», — заявил Шрёдер.

Он подчеркнул, что не согласен с критикой позиции действующего канцлера по поставкам дальнобойных ракет Киеву.

По его словам, Шольца хотят представить человеком, который «напрасно пытается установить мир», и задался вопросом, в какой момент подобное посредничество перестало быть задачей ответственных политиков как внутри ФРГ, так и на мировой арене.

Экс-канцлер подчеркнул, что считает нападки на Шольца из-за отказа поставлять Taurus Киеву «смехотворными».

16 марта депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что применение Вооруженными силами Украины немецких крылатых ракет Taurus для ударов по целям на территории России фактически стало бы объявлением войны.

15 марта немецкий журнал назвал причину отказа Шольца отправлять на Украину ракеты Taurus.

Ранее главу МИД Германии уличили в попытках тайно убедить Шольца передать Украине Taurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами