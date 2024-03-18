Экс-канцлер ФРГ Шредер оценил позицию Шольца по ракетам Taurus

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер поддержал позицию Олафа Шольца не отправлять дальнобойные ракеты Taurus Украине. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA.

«Я считаю, что Олаф Шольц поступает именно так, как я бы ожидал от канцлера Германии в данный момент», — заявил Шрёдер.

Он подчеркнул, что не согласен с критикой позиции действующего канцлера по поставкам дальнобойных ракет Киеву.

По его словам, Шольца хотят представить человеком, который «напрасно пытается установить мир», и задался вопросом, в какой момент подобное посредничество перестало быть задачей ответственных политиков как внутри ФРГ, так и на мировой арене.

Экс-канцлер подчеркнул, что считает нападки на Шольца из-за отказа поставлять Taurus Киеву «смехотворными».

16 марта депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что применение Вооруженными силами Украины немецких крылатых ракет Taurus для ударов по целям на территории России фактически стало бы объявлением войны.

15 марта немецкий журнал назвал причину отказа Шольца отправлять на Украину ракеты Taurus.

Ранее главу МИД Германии уличили в попытках тайно убедить Шольца передать Украине Taurus.