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Захарова назвала беспрецедентной явку россиян за рубежом на выборах президента

Захарова: 372 тыс. человек за рубежом проголосовали на выборах президента РФ

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Petrov Sergey/Global Look Press

Участие в выборах президента Российской Федерации за рубежом по состоянию на 08.30 мск приняли 372 779 человек. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, это неокончательные данные. Дипломат назвала эти цифры беспрецедентными.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов.

Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,20%.

Еще до объявления окончательных результатов подсчета голосов Харитонов и Слуцкий вслед за Владиславом Даванковым признали победу Владимира Путина на выборах.

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.

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