В Москве обработали все протоколы голосования на выборах президента

Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве на выборах президента. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия на сайте.

В ЦИК пояснили, что в Москве работало 128 территориальных избирательных комиссий.

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков расположился вторым после Путина с 6,65% голосов, Николай Харитонов от КПРФ — 3,84%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 2,83%. Во время дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за Путина отдали 89,1%, Даванкова — 4,4%, Харитонов и Слуцкий получили 3,3% и 3,2% соответственно, заключили в ЦИК.

Тем временем Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов по всей стране.

Еще до объявления окончательных результатов подсчета голосов кандидаты в президенты России Харитонов и Слуцкий вслед за Владиславом Даванковым признали победу Владимира Путина на выборах.

Ранее Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за проведенную работу.