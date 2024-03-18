ЦИК обработал почти 100% протоколов на выборах президента России

Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов. Об этом сообщили в ЦИК.

После Путина оказался Николай Харитонов, который набрал 4,30% голосов. Владислав Даванков набрал 3,81% голосов, а Леонид Слуцкий — 3,20%.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Еще до объявления окончательных результатов подсчета голосов кандидаты в президенты России Харитонов и Слуцкий вслед за Владиславом Даванковым признали победу Владимира Путина на выборах.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.