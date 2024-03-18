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Во Франции рассказали об услуге Макрона Путину

Депутат Бомпар: Макрон словами о вводе войск ЕС на Украину оказал услугу Путину

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Depositphotos

Глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке иностранных войск на Украину, оказал услугу президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает Europe 1.

По его мнению, Макрон подобными заявлениями хотел добиться формирования «стратегической двусмысленности», но столкнулся с критикой. Бомпар добавил, что большая часть членов Североатлантического альянса отказались поддержать идею президента Франции о вводе войск на территорию Украины.

Подобная реакция говорит о расколе внутри НАТО, что играет на руку российской стороне, считает политик.

До этого Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.
Говоря об участии спортсменов из РФ в нейтральном статусе, французский лидер уточнил, что по решению Международного олимпийского комитета (МОК) «Россия как государство не должна участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом «только как спортсмены».

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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