Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

О победе Путина в первом туре президентских выборов стало известно после обработки 59,17% протоколов. На тот момент у действующего главы государства было 87,26% голосов, что составляет 50,06%, то есть более половины. Это исключает возможность проведения второго тура выборов.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50% голосов. Если ни один из участников кампании не достиг такого показателя, то через 21 день состоялся бы второй тур выборов.

До этого кандидаты в президенты России Николай Харитонов (от КПРФ) и Леонид Слуцкий (от ЛДПР) вслед за Владиславом Даванковым («Новые люди») признали победу Владимира Путина на выборах.

На данный момент идет подсчет голосов. По данным ЦИК, подсчитанным после обработки 72,88% протоколов, Путин набрал 87,16% голосов. На втором месте идет Николай Харитонов от КПРФ (4,20%), за ним следуют Владислав Даванков от партии «Новые люди» (4,07%) и Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР (3,15%).

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.