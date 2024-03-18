Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов

Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России

close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

О победе Путина в первом туре президентских выборов стало известно после обработки 59,17% протоколов. На тот момент у действующего главы государства было 87,26% голосов, что составляет 50,06%, то есть более половины. Это исключает возможность проведения второго тура выборов.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50% голосов. Если ни один из участников кампании не достиг такого показателя, то через 21 день состоялся бы второй тур выборов.

До этого кандидаты в президенты России Николай Харитонов (от КПРФ) и Леонид Слуцкий (от ЛДПР) вслед за Владиславом Даванковым («Новые люди») признали победу Владимира Путина на выборах.

На данный момент идет подсчет голосов. По данным ЦИК, подсчитанным после обработки 72,88% протоколов, Путин набрал 87,16% голосов. На втором месте идет Николай Харитонов от КПРФ (4,20%), за ним следуют Владислав Даванков от партии «Новые люди» (4,07%) и Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР (3,15%).

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами