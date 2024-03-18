Определена первая страна, которую посетит Путин после выборов

Страна первого после выборов зарубежного визита кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы сообщим о нем (визите — ред.) своевременно. Он известен», — сказал он.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

17 марта Путин выразил свою позицию на встрече с членами своего избирательного штаба, обсуждая вызовы нового срока. Он подчеркнул необходимость решения задач спецоперации (СВО) на Украине, укрепления обороноспособности и Вооруженных сил страны.

До этого Путин заявил, что Россия уничтожает почти 100% сил противника, пытающихся забраться на ее территорию.

Ранее Путин заговорил о смертной казни во время беседы с прессой.