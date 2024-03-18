Путин скоро побеседует с Шойгу и Герасимовым

Кандидат в президенты РФ и нынешний глава государства Владимир Путин планирует в скором времени провести встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом пишет ТАСС.

Путин упомянул о своих намерениях в ответ на вопрос о том, как он собирается отметить победу на выборах.

«Я собираюсь обсудить вопросы с Генеральным штабом и министром обороны», — пояснил Путин журналистам из Life.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что у Путина нет времени для празднования победы на выборах: после работы в избирательном штабе он намерен провести встречи с военными, возможно, уже ближе к утру. Для главы государства также предстоит напряженный рабочий день.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.