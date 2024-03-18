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Путин рассказал о вызовах на новом сроке

Путин заявил о необходимости решать задачи СВО и укреплять ВС страны

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин выразил свою позицию на встрече с членами своего избирательного штаба, обсуждая вызовы нового срока. Об этом пишет РИА Новости.

Путин подчеркнул необходимость решения задач спецоперации (СВО) на Украине, укрепления обороноспособность и Вооруженные силы страны.

«Прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции, укреплять обороноспособность, укреплять Вооруженные силы (России - ред.) - это происходит, мы все видим, очень хорошим темпом и с отличным качеством», — отметил политик. Он также добавил, что основные задачи развития страны были недавно представлены в послании Федеральному собранию.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.

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