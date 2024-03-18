Слуцкий и Харитонов признали победу Путина на выборах

Кандидаты в президенты России Николай Харитонов (от КПРФ) и Леонид Слуцкий (от ЛДПР) вслед за Владиславом Даванковым («Новые люди») признали победу Владимира Путина на выборах. Об этом пишет «Российская газета».

«Население (России) как никогда международному сообществу показало, как можно сплотиться, консолидироваться», — заявил Харитонов.

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил, что Владимир Путин победил на выборах.

На данный момент идет подсчет голосов. По данным ЦИК, подсчитанным после обработки 72,88% протоколов, Путин набрал 87,16% голосов. На втором месте идет Николай Харитонов от КПРФ (4,20%), за ним следуют Владислав Даванков от партии «Новые люди» (4,07%) и Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР (3,15%).

Согласно результатам дистанционного электронного голосования на федеральной платформе, поддержка Путина составляет 87,41%.

Ранее Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за проведенную работу.