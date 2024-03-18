Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий и Харитонов признали победу Путина на выборах

Кандидаты в президенты Слуцкий и Харитонов признали победу Путина на выборах

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Кандидаты в президенты России Николай Харитонов (от КПРФ) и Леонид Слуцкий (от ЛДПР) вслед за Владиславом Даванковым («Новые люди») признали победу Владимира Путина на выборах. Об этом пишет «Российская газета».

«Население (России) как никогда международному сообществу показало, как можно сплотиться, консолидироваться», — заявил Харитонов.

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил, что Владимир Путин победил на выборах.

На данный момент идет подсчет голосов. По данным ЦИК, подсчитанным после обработки 72,88% протоколов, Путин набрал 87,16% голосов. На втором месте идет Николай Харитонов от КПРФ (4,20%), за ним следуют Владислав Даванков от партии «Новые люди» (4,07%) и Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР (3,15%).

Согласно результатам дистанционного электронного голосования на федеральной платформе, поддержка Путина составляет 87,41%.

Ранее Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за проведенную работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами