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Путин рассказал о мясных штурмах на границу России

Путин: Россия уничтожает до 100% тех, кто пытается прорвать границу

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kremlin.ru

Кандидат в президенты Российской Федерации, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что Россия уничтожает почти 100% сил противника, пытающихся забраться на ее территорию. Об этом он сообщил на пресс-конференции в предвыборном штабе.

По его словам, «сейчас пытаются опять в данный момент куда-то забраться, куда-то зайти». Он подчеркнул, что происходит «почти 100% уничтожение» тех, кто пытается пройти на территорию России на 100 метров.

Путин утверждает, что за все время на границе было уничтожено 25 танков.

По его словам, российским правоохранительным органам будут даны указания выявлять тех, кто с оружием воюет против России. Путин подчеркнул, что в составе Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) (РДК) насчитывается 2,5 тыс. человек, «их как мясо бросают на мясные штурмы на госграницу».

Он также сравнил РДК с Русской освободительной армией советского военачальника Андрея Власова, который перешел на сторону нацисткой Германии. «Хорошо известно, чем она закончила», — отметил Путин.

До этого журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, что президент России Владимир Путин заранее узнал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в Белгородской и Курской областях.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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