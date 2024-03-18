Путин побеждает с рекордным результатом

Результаты текущего участия кандидата в президенты РФ, действующего как глава государства Владимира Путина в выборах президента Российской Федерации в 2024 году могут стать историческими. Об этом пишет ТАСС.

По данным, подсчитанным после обработки 72,88% протоколов, Путин набрал 87,16% голосов. На втором месте идет Николай Харитонов от КПРФ (4,20%), за ним следуют Владислав Даванков от партии «Новые люди» (4,07%) и Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР (3,15%).

Согласно результатам дистанционного электронного голосования на федеральной платформе, поддержка Путина составляет 87,41%.

Таким образом, на данный момент Путин одерживает победу с историческим результатом. На выборах 2018 года его поддержали 76,69% избирателей, в 2012 году — 63,60%, в 2004 году — 71,31%, а на первых президентских выборах в 2000 году — 52,94%.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.