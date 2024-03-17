На 33 россиян завели дела за инциденты с краской на избирательных участках

Сотрудники Министерства внутренних дел РФ завели 33 уголовных дела по факту инцидентов с проносом краски и легковоспламеняющихся жидкостей на участки голосования на выборах президента России. Такие цифры обозначил заместитель главы МВД Александр Горовой, чьи слова передает ТАСС.

«Зафиксировано 52 таких факта, по ним возбуждено 33 уголовных дела», — заявил он в ходе посещения Центризбиркома.

Согласно информации замминистра, в полицию поступило 1,4 тыс. заявлений о подобных правонарушениях. Зарегистрировано 155 административных протоколов, открыто 61 уголовное дело, как правило, о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма и препятствованию проведению выборов и прав избирателей. Кроме того, в правоохранительные органы поступило около 550 сообщений о ложном минировании.

Некоторое время назад ЦИК сообщил, что кандидат в президенты и действующий глава государства России Владимир Путин лидирует на выборах президента с 87,34% голосов после обработки 50,07% протоколов.

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