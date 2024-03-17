Путин лидирует на выборах президента после обработки 50,07% протоколов

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах президента с 87,34% голосов после обработки 50,07% протоколов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.

Николай Харитонов, представляющий КПРФ, занимает второе место (4,11%). Владислав Даванков из «Новых людей» располагается на третьем месте (4,01%), Леонид Слуцкий из ЛДПР занимает четвертое место (3,11%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что кандидату в президенты и действующему главе государства Владимиру Путину доложили о подсчетах голосов на выборах.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что явка на выборах президента России на 18:00 по московскому времени составила 74,22%. Она высоко оценила работу по организации выборов президента России всех членов избирательных комиссий.

Ранее в РКН оценили влияние на выборы президента России DDoS-атак.