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Даванков предсказал, кто победит на выборах президента России

Даванков назвал несомненной победу Путина на президентских выборах в России

Кандидат от фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявил о неоспоримости победы кандидата в российские президенты Владимира Путина на выборах главы государства. Его слова приводит ТАСС.

«Без сомнений, конечно же, победитель это Владимир Владимирович Путин», — утверждает политик.

Он также добавил, что уже посмотрел первые предварительные результаты подсчета избирательских голосов. Помимо того, в ходе предвыборной кампании Даванков объездил 29 российских регионов и своими глазами видел поддержку Путина.

«Они у нас и до этого не вызывали сомнений», — подытожил кандидат.

17 марта в России начался последний день голосования на выборах президента. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о росте числа желающих проголосовать на фоне новостей о порче урн с бюллетенями. Отшельник Киньягул Салимгареев, который порядка 50 лет живет в башкирском лесу, проголосовал на выборах президента России. У избирательного участка на Пхукете выстроилась очередь россиян длиной около километра. Как проходил последний день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Путин лидирует на выборах президента в Москве после обработки 70,09% протоколов.

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