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Путин лидирует на выборах президента по итогам обработки 24,4% голосов

ЦИК: Путин набирает 87,97% на выборах по итогам обработки 24,4% голосов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 87,97% на выборах президента по итогам обработки 24,4% голосов. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, передает ТАСС.

Николай Харитонов, представляющий КПРФ, занимает второе место. Владислав Даванков из «Новых людей» располагается на третьем месте, Леонид Слуцкий из ЛДПР занимает четвертое место.

До этого сообщалось, что явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах в РФ составила 94%.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высоко оценила работу по организации выборов президента Российской Федерации всех членов избирательных комиссий.

15 марта в России началось голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно было с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Ранее в РКН оценили влияние на выборы президента России DDoS-атак.

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