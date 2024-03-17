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Путин призвал повысить стипендию для студентов приоритетных направлений

Путин поручил повысить стипендию студентам приоритетных направлений до 30 тыс.

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Администрацией главы государства до 1 июня разработать стипендию в 30 тыс. руб. для студентов, обучающихся на приоритетных специальностях. Этот пункт содержится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.

«Разработать проект указа президента Российской Федерации об учреждении стипендии президента России для студентов, которые осваивают образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ, установив размер этой стипендии 30 тыс. руб. ежемесячно», — отмечается в одном из пунктов.

В конце января Владимир Путин объявил, что президентские стипендии повысят до 30 тыс. руб. Размер такой стипендии составлял 20 тыс. в месяц. Условием их получения в период обучения является участие в научной деятельности (семинары, публикации, научные конференции) и успешное прохождение промежуточной аттестации в вузе.

Ранее Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере.

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