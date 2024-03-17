МИД Молдавии возмутился голосованием на территории Приднестровья

Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест из-за голосования на выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД республики также призвал международное сообщество осудить действия Москвы.

«Министерство иностранных дел выражает категорический протест в связи с проведением Российской Федерацией несанкционированных выборных мероприятий на суверенной территории Республики Молдова в административных единицах на левом берегу Днестра», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

По мнению министерства, действия официальных властей России представляют собой грубое нарушение норм международного права.

До этого сообщалось, что все шесть участков для голосования на выборах президента России открылись в 8:00 (9:00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта.

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