Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Молдавии возмутился голосованием на территории Приднестровья

МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на выборах на территории ПМР

close
100%
Максим Шеметов/Reuters

Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест из-за голосования на выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД республики также призвал международное сообщество осудить действия Москвы.

«Министерство иностранных дел выражает категорический протест в связи с проведением Российской Федерацией несанкционированных выборных мероприятий на суверенной территории Республики Молдова в административных единицах на левом берегу Днестра», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

По мнению министерства, действия официальных властей России представляют собой грубое нарушение норм международного права.

До этого сообщалось, что все шесть участков для голосования на выборах президента России открылись в 8:00 (9:00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта.

Ранее в НАТО рассказали, к чему готовиться в случае победы Владимира Путина на выборах.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами